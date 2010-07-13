Оборудки з землею в Києві давно вийшли з-під контролю держави

У Київській міськдержадміністрації розпочала роботу урядова міжвідомча робоча група з аналізу стану додержання законодавства у сфері земельних відносин.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державного комітету України із земельних ресурсів, відбулась зустріч голови комітету Олега КУЛІНІЧА з першим заступником голови КМДА Олександром ПОПОВИМ. Було прийнято рішення про усунення спірних питань, що існують у сфері землекористування у Києві. Зокрема, було домовлено про скасування дублювання функцій Головного управління земельних ресурсів при КМДА, і тепер Держкомзем та столична влада планують взаємодіяти у питанні відновлення контролю держави за землекористуванням у столиці.

Разом з тим, у Держкомземі вбачають необхідність вирішення, зокрема, й інших питань: усунення з боку КМДА перешкод щодо діяльності Головного управління Держкомзему у місті Києві та київської міської філії «Центр Державного земельного кадастру» на території міста та приведення у відповідність до вимог чинного законодавства рішень Київради і КМДА.

Серед інших проблем - необхідність скасування незаконно прийнятих рішень щодо приватизації земельних ділянок, насамперед у місцях реконструкції об’єктів дорожньо-транспортної інфраструктури; розроблення детального планування Києва з метою забезпечення прозорого, відкритого для громадськості міста процесу розподілу земельних ресурсів з урахуванням соціальних інтересів суспільства, екологічної та економічної доцільності.

На виконання доручення Кабінету міністрів протягом березня 2010 року комісією Держкомзему було здійснено перевірку виконання КМДА вимог чинного законодавства з питань земельних відносин. За результатами перевірки було встановлено, що створене при КМДА Головне управління земельних ресурсів фактично дублює функції, покладені законодавством на Головне управління Держкомзему у місті Києві, та унеможливлює контроль держави за використанням столичних земельних ресурсів.

Так, згідно зі ст. 125 Земельного кодексу України, право власності на земельну ділянку, а також право постійного користування та право оренди земельної ділянки виникають з моменту державної реєстрації цих прав.

Уповноваженим органом, згідно з чинним законодавством, є Центр Державного земельного кадастру при Держкомземі України. Фактично, на сьогодні реєстрацію цих прав проводить Головзем КМДА, що прямо суперечить нормам чинного законодавства.

Окрім того, аналіз рішень Київради і розпоряджень КМДА засвідчив, що земельні ділянки розподіляються без урахування екологічної доцільності і соціальних інтересів суспільства. При цьому процеси розподілу проходять непрозоро, закрито від громадськості міста та держави в особі органів виконавчої влади з питань земельних ресурсів, що створює умови для зловживань і корупційних проявів, зазначає Держкомзем.

Згідно зі ст. 150 Земельного кодексу, землі природно-заповідного фонду і землі історико-культурного призначення відносяться до особливо цінних земель. З момента введення в дію Земельного кодексу КМДА не вчинено жодної дії щодо оформлення цих земель. В результаті вилучено з територій зелених зон значні площі у парку «Кинь грусть», Маріїнському парку, парку Нивки, парку «Перемога».

Держкомзем наголошує на повній відсутності роботи з визначення меж земельних ділянок, на яких розташовані багатоповерхові будинки. Досі столиця України не має розробленого генерального плану, який мав би враховувати державні стандарти і норми, регіональні та місцеві правила забудови. Відсутність зазначеної документації робить незахищеними прибудинкові території від вилучення під нове будівництво, йдеться у повідомленні.