Литвин: для України важливий досвід Туркменістану з питань нейтралітету

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає, що позаблоковий статус України, зафіксований в законі про засади внутрішньої та зовнішньої політики, можна реалізувати тільки через нейтралітет.

Як повідомили УНІАН в прес-служба Верховної Ради України, про це В.ЛИТВИН сказав під час зустрічі з Надзвичайним і Повноважним Послом Туркменістану в Україні Нурберди АМАНМУРАДОВИМ.

В.ЛИТВИН відзначив важливість для України досвіду Туркменістану з питань нейтралітету. «Одна справа - формулювання, а інше - щоб це сприймалося європейським та світовим співтовариством та співвідносилося з міжнародними правовими нормами і реаліями», - сказав В.ЛИТВИН.

Він додав, що «сьогодні Україні ніщо не загрожує зовні, проблема всередині: загроза національній безпеці і навіть цілісності держави лежить у площині внутрішньої нестабільності».

В.ЛИТВИН наголосив, що «головне в Україні сьогодні - це консолідована влада, яка не матиме розбрату». Тому серйозним досягненням сьогодення він назвав консолідацію у владі, визначеність та наявність діалогу на різних владних щаблях, завдяки якому «ми приходимо до розуміння того, які рішення треба приймати».

Голова ВР також наголосив, що в Україні надають особливого значення розвитку співпраці з Туркменістаном, а майбутній візит Президента цієї країни Гурбангули БЕРДИМУХАМЕДОВА до Києва буде потужним імпульсом для розвитку співпраці за усіма напрямками, які становлять спільний інтерес.

Н.АМАНМУРАДОВ у свою чергу наголосив на важливості розвитку як бізнесових, так і політичних контактів між двома державами. Він передав запрошення голови Меджлісу (керівника парламенту) Туркменістану Акджа НУРБЕРДИЄВА відвідати його країну.

Сторони наголосили на необхідності зробити відносини на парламентському рівні, зокрема, на рівні груп дружби, постійними і ефективними.