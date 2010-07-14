Янукович пропонує Обамі зберегти стратегічне партнерство

Україна закликає США зберігати відносини стратегічного партнерства між двома країнами за будь-яких обставин, повідомляє Радіо "Свобода".

Як заявив радник президента України із зовнішньої політики Андрій Фіалко, саме про це йдеться в посланні Віктора Януковича американському президентові Бараку Обамі.

Виступаючи в Інстітуте Брукінгса у Вашингтоні, Фіалко процитував листа, в якому зазначається, що високий рівень двосторонніх відносин необхідно підтримувати за будь-якої геополітичної і внутрішньополітичної ситуації.

Багато американських політиків висловлювали занепокоєння через швидке зближення Києва з Москвою після приходу Януковича до влади в лютому цього року, зауважує "Свобода".