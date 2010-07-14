Янукович пропонує Обамі зберегти стратегічне партнерство
04:49, 14 липня 2010Політика
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Радник привіз листа у Вашингтон
Україна закликає США зберігати відносини стратегічного партнерства між двома країнами за будь-яких обставин, повідомляє Радіо "Свобода".
Як заявив радник президента України із зовнішньої політики Андрій Фіалко, саме про це йдеться в посланні Віктора Януковича американському президентові Бараку Обамі.
Виступаючи в Інстітуте Брукінгса у Вашингтоні, Фіалко процитував листа, в якому зазначається, що високий рівень двосторонніх відносин необхідно підтримувати за будь-якої геополітичної і внутрішньополітичної ситуації.
Багато американських політиків висловлювали занепокоєння через швидке зближення Києва з Москвою після приходу Януковича до влади в лютому цього року, зауважує "Свобода".
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