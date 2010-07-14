ПР понизить пенсійний вік, якщо Тимошенко піде няньчити онуків?

Команда Януковича може серйозно розглянути питання щодо зниження пенсійного віку в Україні в тому випадку, якщо лідер БЮТ Юлія Тимошенко... добровільно погодиться піти на політичну пенсію. Таку оригінальну умову сьогодні під час інтернет-конференції на "Ліге" озвучив «головний рульовій» парламентської фракції ПР Михайло Чечетов.

«Ви знаєте, нас почали критикувати, що нібито ми намагаємося підвищити пенсійний вік для жінок з 55 років до 60. А ми провели експеримент разом з народом, і навпаки – знизили пенсійний вік, і разом з народом відправили Юлію Тимошенко на пенсію в 50 років. Тому якщо Юлія Тимошенко погодиться бути на політичній пенсії і няньчити онуків, то тоді можна серйозно розглядати питання не про підвищення пенсійного віку, а про його зниження», - заявив політик.