Експерт бачить, що на заході БЮТ і НУ-НС почали боротьбу за виборця

Заступник директора Агентства моделювання ситуацій (АМС) Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ вважає, що посилення протистояння в західних областях України між партіями націонал-демократичного спрямування напередодні місцевих виборів однозначно посилить впливовість нових губернаторів.

Про це йдеться в переданому агентству УНІАН коментарі О.ГОЛОБУЦЬКОГО щодо нездатності консолідувати позиції фракціями «Наша Україна» і БЮТ у Львівській обласній раді.

«Наближення місцевих виборів у Західній Україні ставить перед націонал-демократичними партіями майже нерозв`язне завдання пошуку адекватних і ефективних методів політичної комунікації, які б при цьому не посилювали конфронтацію всередині опозиції», - вважає експерт.

При цьому, на його думку, події в Львівській облраді свідчать, що партії-учасники блоків «Наша Україна» і БЮТ почали активну боротьбу за ідентичного виборця.

«У цій боротьбі не може бути місця компромісу і координації зусиль. Таке протистояння приводить до загального ослаблення націонал-демократів і посилення нової влади і нових губернаторів», - заявив А.ГОЛОБУЦЬКИЙ, додавши, що відсутність адекватних методів політичного діалогу з боку опозиції – заслуга нової влади, що демонструє прагматизм і ефективність.

Зокрема, він назвав ефективною роботу нового губернатора Львівської області Василя ГОРБАЛЯ, який «зміг і порозумітися з чиновниками середнього рівня і зняти всі критичні зауваження на свою адресу».