Херсонський губернатор став головним регіоналом області

Головою херсонсьокї обласної організації Партії регіонів обрано голову обласної державної адміністрації Миколу КОСТЯКА.

Як передає кореспондент УНІАН, за таке рішення проголосували усі 198 делегатів партійної конференції.

Кандидатуру М.КОСТЯКА на розгляд делегатів конференції вніс перший заступник голови Партії регіонів Володимир РИБАК.

Він повідомив, що «для побудови цілісної вертикалі влади керівництвом партії прийняте рішення, що губернатори областей мають очолювати обласні партійні організації».

Перед цим делегати конференції підтримали пропозицію голови обласної ради Володимира ДЕМЬОХІНА про його звільнення з посади керівника обласної парторганізації у зв’язку з переходом на нову роботу.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів 18 червня призначив В.ДЕМЬОХІНА головою Державної служби експортного контролю України.