Мороз каже, що команда вже підклала Януковичу свиню

Голова Соціалістичної партії України Олександр МОРОЗ переконаний, що Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ не є ініціатором відміни політичної реформи.

Про це О.МОРОЗ сказав в інтерв`ю газеті «КоммерсантЪ» (№123 (1171) від 22 липня).

«Думаю, Президент не є ініціатором відміни політреформи. Ініціатором виступає його оточення, яке хоче підсуєтитися і показати главі держави свою зацікавленість у тому, щоб він був сильним і ефективним», - сказав О.МОРОЗ.

Разом із тим він вважає, що ця ініціатива може спрацювати проти В.ЯНУКОВИЧА.

За словами О.МОРОЗА, «той бардак, який був при Президенті Вікторі ЮЩЕНКУ, саме і був викликаний його не сприйняттям нової редакції Конституції».

О.МОРОЗ також вважає, що «команда вже підклала йому (В.ЯНУКОВИЧУ) одну свиню, добившись від Конституційного Суду рішення з приводу формування коаліції». «Вони позбавили ЯНУКОВИЧА конституційного права ухвалювати рішення про розпуск Ради при порушенні порядку формування коаліції», - додав він.

За словами лідера СПУ, під час зустрічі з В.ЯНУКОВИЧЕМ, той сказав, що «захищатиме Конституцію і звірятиме свої вчинки з Основним Законом».

«Я не думаю, що він кривив душею. У одній з бесід ми зійшлися в думці, що всі критичні зауваження його попередників з приводу неможливості організувати владу – це все нісенітниця», - додав О.МОРОЗ.

За його словами, «не перешкодила ж Конституція новому Президентові вирішити кадрові питання, налагодити співпрацю з урядом і парламентом, забезпечити керованість країною».

Крім того, за словами О.МОРОЗА, В.ЯНУКОВИЧ на зустрічі з ним сказав, що «наміри декого з еліти Партії регіонів сконцентрувати владу в руках однієї політичної сили – це помилка».

Також лідер СПУ зазначив, що вважає помилкою спроби відмінити політреформу.

О.МОРОЗ повідомив, що мав «коротку розмову з новим головою Конституційного Суду Анатолієм ГОЛОВІНИМ». «Я досить аргументовано пояснив йому, що політреформа – це не тема для Конституційного Суду – суд може розглядати відповідність законів Конституції, але не може переглядати її зміст», - підкреслив лідер СПУ.

Як повідомляв УНІАН, до КС звернулися 252 народних депутатів щодо конституційності Закону України «Про внесення змін до Конституції України» від 8 грудня 2004 року № 2222–IV.

У грудні 2004 року Верховна Рада внесла зміни до Основного Закону і таким чином Україна стала парламентсько-президентською державою. Повноваження Президента було дещо обмежені. Відповідно до змін, Кабінет міністрів України став найвищим органом у системі органів виконавчої влади. Уряд відповідальний перед Президентом і Верховною Радою, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді у межах, передбачених цією Конституцією.