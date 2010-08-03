Голова АП вважає політиканством відмову Меджлісу прийти до Януковича

Керівник Адміністрації Президента України Сергій ЛЬОВОЧКІН вважає «неконструктивним і політиканським» рішення керівництва Меджлісу не брати участі у зустрічі з главою держави Віктором ЯНУКОВИЧЕМ і закликає Мустафу ДЖЕМІЛЬОВА і Рефата ЧУБАРОВА до співпраці заради розв’язання проблем кримських татар та розвитку Криму.

Про це С.ЛЬОВОЧКІН заявив УНІАН, коментуючи рішення керівників Меджлісу кримськотатарського народу не брати участі у зустрічі з Президентом, що відбулась сьогодні в Криму.

«Рішення М.ДЖЕМІЛЬОВА не брати участі у зустрічі представників кримських татар з Президентом України – це рішення продиктоване його власними амбіціями і не відповідає нормам демократії та парламентаризму», - сказав С.ЛЬОВОЧКІН.

Він також зазначив, що вважає некоректною поведінку будь-яких політиків, які ведуть розмови в ультимативній формі. «Якщо політик ставить перед собою мету забезпечити людям, яких він представляє, краще життя, він повинен знаходити в собі сили відкинути власні амбіції і шукати шляхи до порозуміння і конструктивну. А інший шлях є хибним», - підкреслив глава АП.

За його словами, «спроби диктувати умови закривають двері переговорів, а не відчиняють їх». «Саме про це я сказав Р.ЧУБАРОВУ (першому заступнику голови Ради представників кримськотатарського народу при Президенті України, президенту Всесвітнього конгресу кримських татар - УНІАН), коли дізнався про відмову керівництва Меджлісу взяти участь у заздалегідь запланованій зустрічі Президента України з представниками кримських татар», - сказав С.ЛЬОВОЧКІН.

За словами глави Адміністрації Президента, його відверто розчарувало те, що М.ДЖЕМІЛЬОВ, який є народним депутатом України, що представляє Крим у Верховній Раді, не був присутнім на нараді, де йшлося про майбутнє Криму і людей, які живуть на півострові.

«На мій погляд, це є свідчення того, що власні інтереси декого цікавлять більше, ніж проблеми і перспективи Криму. Це – політиканство», - наголосив С.ЛЬОВОЧКІН.

На його переконання, таким рішенням М.ДЖЕМІЛЬОВ «підвів не лише себе, але й усе керівництво Меджлісу».

«Політики, які намагаються утриматися на власних кріслах за рахунок розбудови політики конфронтації і брехні, маніпуляції свідомістю людей приречені на невдачу», - зауважив С.ЛЬОВОЧКІН.

На його думку, «М.ДЖЕМІЛЬОВ зробив велику помилку і зараз намагається у будь-який спосіб виправдатися».

Водночас, як підкреслив С.ЛЬОВОЧКІН, сьогодні В.ЯНУКОВИЧ провів важливий захід державного рівня, в якому за участі голови ВР, керівників уряду та Ради міністрів Криму обговорювалися актуальні питання розвитку Криму та покращення життя його мешканців, зокрема і представників кримськотатарського народу.

С.ЛЬОВОЧКІН закликав Меджліс до конструктивного діалогу та діяльності на благо кримчан.

Як повідомляв УНІАН, члени Ради представників кримськотатарського народу при Президенті України, які є членами Меджлісу, відмовилися брати участь у запланованій раніше на сьогодні зустрічі з В.ЯНУКОВИЧЕМ.

У заяві президії зазначається, що 13 травня 2010 року в Києві відбулася зустріч голови Меджлісу, народного депутата України М.ДЖЕМІЛЬОВА з главою держави, в ході якої було досягнуто домовленість про проведення на початку серпня зустрічі В.ЯНУКОВИЧА з Радою представників кримськотатарського народу при Президенті України.

"До запланованої зустрічі Радою представників кримськотатарського народу було проведено відповідну підготовчу роботу. Проте, напередодні зустрічі були зроблені дії, що йдуть урозріз із раніше прийнятим Президентом України рішенням про проведення засідання Ради представників кримськотатарського народу. Так, замість засідання Ради представників кримськотатарського народу за участю Президента України було запропоновано "зустріч із представниками кримськотатарського населення", - йдеться в заяві.

Автори заяви зазначили, що "на цю переформатовану зустріч, окрім керівників Меджлісу кримськотатарського народу і делегованих його Президією учасників, виявилися запрошеними не керівники більшості впливових громадських організацій кримських татар, які активно працюють і мають авторитет у Криму, а представники двох-трьох відомих своєю скандальністю громадсько-політичних утворень, за якими стоять особи, готові заради своїх амбіцій до будь-яких деструктивних дій".

Президія Меджлісу попросила В.ЯНУКОВИЧА призначити дату зустрічі з Радою представників кримськотатарського народу при Президенті України.

Сьогодні з Президентом зустрічалися керівники громадської організації «Міллі Фірка».