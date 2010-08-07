Онопенко: закон про судоустрій потребує змін

Збори суддів Верховного Суду України звернуться до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, Верховної Ради та Кабінету міністрів щодо необхідності внесення змін до Закону «Про судоустрій і статус суддів».

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВСУ, за таке рішення проголосувала більшість суддів, присутніх учора на зборах, що відбулися згідно з Законом «Про судоустрій і статус суддів» від 7 липня 2010 року.

Зокрема, у зверненні йдеться про необхідність перегляду «Перехідних положень» зазначеного закону та забезпечення умов для діяльності Верховного Суду України. Адже відповідно до нового Закону «Про судоустрій і статус суддів», Кабінет міністрів у місячний термін має забезпечити розміщення Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ в адміністративних приміщеннях, де розміщуються судові палати у цивільних і кримінальних справах Верховного Суду.

За даними прес-служби, станом на 6 серпня у Верховному Суді України працює 79 суддів, жоден з яких не надав згоди на переведення до іншого суду. Відповідно до частини другої статті 133 закону, кожен суддя забезпечується окремим кабінетом, робочим місцем та необхідними для роботи засобами. На розгляді Судової палати у цивільних справах Верховного Суду нині перебуває понад 21 тис. касаційних скарг та справ, на розгляді Судової палати у кримінальних справах - понад 2 тис. 100 касаційних скарг та справ.

Враховуючи зазначене, реалізація положень закону перешкодить здійсненню правосуддя найвищим судовим органом у системі судів загальної юрисдикції, а отже, призведе до порушення гарантованого Основним Законом держави права громадян на судовий захист, заявили у ВСУ.

На зборах суддів Верховного Суду України були також обрані делегати на конференції суддів господарських, адміністративних і загальних судів. Ними стали голова Верховного Суду Василь ОНОПЕНКО, судді Олександр ТЕРЛЕЦЬКИЙ та Валентин БАРБАРА. Делегатами З’їзду суддів України збори суддів Верховного Суду обрали В.ОНОПЕНКА, Петра ПИЛИПЧУКА та Миколу КОРОТКЕВИЧА.

Виступаючи перед суддями ВСУ, В.ОНОПЕНКО наголосив на тому, що Закон «Про судоустрій і статус суддів» хоча й набув чинності та повинен виконуватись, проте він не є досконалим і потребує внесення багатьох змін. Саме з цією метою голова Суду запропонував створити робочу групу з напрацювання і підготовки пропозицій для внесення змін до закону.