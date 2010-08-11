Події навколо ТРК "Чорноморська" демонструють, як діятиме влада

Події навколо кримської телерадіокомпанії "Чорноморська" чітко демонструють, як нинішня влада трактує свободу слова і як діятиме з нелояльними ЗМІ.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві народного депутата, голови Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування випадків цензури у засобах масової інформації, тиску на свободу слова в Україні та перешкоджання законній професійній діяльності журналістів Ірини ГЕРАЩЕНКО.

На думку голови парламентської ТСК, нині силові структури дедалі активніше і жорсткіше демонструють свою роль у виховній роботі з медіа. «Необгрунтовані перевірки редакцій податковими службами є особливо тривожними напередодні старту регіональної виборчої кампанії", - підкреслила народний депутат.

"Очевидно, що ця демонстрація сили напередодні виборів є чітким сигналом для медіа, як будуть чинити з нелояльними до влади", - йдеться у заяві. На думку І.ГЕРАЩНКО, показовими також є дії судів, які відмовили журналістам в розгляді їх скарг проти силових структур, зокрема, підрозділу "Беркут" та УДО, які перешкоджали роботі репортерів, але не понесли за це жодного покарання. «Президент і досі не висловився з цього приводу, журналісти так і не дочекалися думки глави держави щодо дій його бодігардів та "беркутівців", - йдеться у заяві.

«На цьому фоні "листи до блогерів" В.ЯНУКОВИЧА з пропозицією зустрітися і подружитися виглядають особливим фарисейством», - вважає І.ГЕРАЩЕНКО. "Адже навряд чи силові структури почували б себе так вільно у спробах приборкати медіа без найвищого покровительства", - додала депутат.

Голова парламентської ТСК вважає, що “Президентові України, який на словах завжди підтримує свободу слова, варто було б знайти вікно під час своєї півторамісячної відпустки в Криму і зустрітися з представниками шанованої на півострові ТРК, іншими кримськими незаангажованими журналістами, аби з перших вуст почути, що відбувається в царині свободи слова в Україні і як журналісти оцінюють дії влади”.

Також І.ГЕРАЩЕНКО вважає, що у вересні в парламентської ТСК буде багато роботи, бо нинішнє літо видалося "спекотним щодо фактів тиску на ЗМІ". За її словами, весь цей фактаж не лише ляже в основу звіту комісії, але й буде переданий Моніторинговому комітету ПАРЄ, який уважно стежить за ситуацією в Україні, зокрема в сфері дотримання свободи слова".

Як повідомляв УНІАН, 6 серпня на майно найбільшої в Криму телерадіокомпанії "Чорноморська" накладено арешт.