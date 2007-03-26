Шлапак віддав СБУ Балозі

Питання Служби безпеки України в Секретаріаті Президента України курируватиме глава Секретаріату Віктор БАЛОГА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам перший заступник глави Секретаріату Президента України Олександр ШЛАПАК.

За словами О.ШЛАПАКА, він сам попросив вивести вищезазначені питання зі сфери відповідальності першого заступника глави Секретаріату Президента.

“Коло моїх питань – це соціально-економічні питання. Представництво інтересів Президента у Кабінеті міністрів, співпраця з моїми колегами у Верховній Раді, Конституційному Суді, в аспекті, які стосуються соціально-економічних питань”, - сказав О.ШЛАПАК.

Як повідомляв УНІАН, 23 березня Президент України своїм Указом призначив Олександра ШЛАПАКА першим заступником глави Секретаріату Президента України – представником Президента України у Кабінеті Міністрів України

О.ШЛАПАК з листопада 2006 року очолював Головну службу соціально-економічного розвитку Секретаріату Президента України.

До цього СБУ курирував перший заступник глави Секретаріату Президента Арсеній ЯЦЕНЮК, якого 21 березня Верховна Рада затвердила на посаді міністра закордонних справ України.