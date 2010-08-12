ГПУ пояснила, чому обшукала гендиректора «Борисполя»

Учора слідчі Генпрокуратури України провели обшук в службовому кабінеті генерального директора ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» Бориса ШАХСУВАРОВА в рамках розслідування кримінальної справи, порушеної стосовно колишнього міністра економіки України Богдана ДАНИЛИШИНА за фактом заподіяння ним збитків державі на суму 4,5 млн. грн. при погодженні ДП “МА «Бориспіль» застосування процедури закупівлі в одного учасника.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Генпрокуратури.

При цьому в прокуратурі зауважили, що слідчі дії у справі Б.ДАНИЛИШИНА проводяться слідчими Генпрокуратури та працівниками Головного управління нагляду за додержанням законів на транспорті та підприємствах оборонно-промислового комплексу Генпрокуратури, які включені до групи слідчих.

На даний час у справі перевіряється причетність службових осіб аеропорту «Бориспіль» до скоєного Б.ДАНИЛИШИНИМ злочину.

У зв’язку з цим у кабінеті гендиректора аеропорту відбувся обшук, який мав на меті виявлення предметів та документів, що мають значення у справі.

В той же час у Генпрокуратурі підкреслили, що Б.ШАХСУВАРОВ зараз перебуває на лікарняному. Стосовно нього кримінальної справи не порушувалося, відповідно обвинувачення не пред’являлось та запобіжний захід не обирався.

Також у Генпрокуратурі зауважили, що розслідуваний злочин не стосується будівництва терміналу «F» в аеропорту «Бориспіль» та розтрати коштів, виділених на Євро-2012.

Нагадаємо, як повідомляли ЗМІ, 11 серпня Б.ШАХСУВАРОВ був затриманий.

Зокрема, як написала «Комсомольская правда в Украине», 11 серпня «близько 13.00 в офіс до генерального директора аеропорту «Бориспіль» Бориса ШАХСУВАРОВА приїхали працівники прокуратури, СБУ і «Беркут». На руках у силовиків була санкція на арешт чиновника. Після 4-годинної бесіди, ШАХСУВАРОВ виїхав разом із силовиками, але не в СІЗО, а в лікарню».

Як потім стало відомо, пише газета, «після допиту і надання санкції на арешт Борису Рафаїловичу стало зле. Замість вояжу в СІЗО, куди його мали доставити бійці "Беркута", директора аеропорту «Бориспіль» під охороною відправили до лікарні. На даний момент про здоров`я і долю ШАХСУВАРОВА нічого не відомо. Міліція це затримання поки що не коментує».

У свою чергу прес-секретар аеропорту Оксана ОЖИГОВА спростувала інформацію ЗМІ про затримання генерального директора аеропорту Б.ШАХСУВАРОВА.