Держнагляд може призупинити роботу автотранспорту Полтавського ГЗК

Інспектори Криворізького гірничопромислового територіального управління Держгірпромнагляду почали перевірку ВАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» (Комсомольськ Полтавської обл.)

Про це УНІАН повідомила прес-служба Держгірпромнагляду.

За їх даними, у зв`язку зі страйком водіїв керівництво підприємства залучило для роботи автотранспорту водіїв інших підприємств, які не мають необхідної кваліфікації і допуску для роботи в кар`єрах.

На комбінаті склалася напружена ситуація, яка може призвести до виробничого травматизму. З метою запобігання можливим нещасним випадкам роботу технологічного автотранспорту підприємства може бути призупинено.

Нагадаємо, 11 серпня голова центрального координаційного комітету профспілки «Народна солідарність» Олексій КЛЯШТОРНИЙ, який підтримує учасників акції протесту, заявив, що замість тих працівників ВАТ «Полтавський ГЗК», які беруть участь в «італійському страйку», керівництво підприємства залучило до роботи субпідрядників. За його словами, на комбінаті складається ситуація, яка загрожує нещасними випадками, адже приїжджих без проходження стажування допустили до роботи. Крім того, за прийнятими нещодавно новими правилами роботи, в кар`єрі дозволили обгони, встановили мінімальну швидкість вантажівок, чого, на переконання працівників, не можна робити на таких небезпечних дорогах.

Акція протесту в кар`єрі ПЗК почалася 1 серпня. Працівники кар`єру вимагають відновлення пільгового статусу і права дострокового виходу на пенсію і підвищення зарплати.

Акція протесту є так званим італійським страйком, який полягає в дуже суворому виконанні співробітниками підприємства своїх посадових обов`язків і правил існуючих інструкцій. В результаті такого слідування інструкціям, як правило, різко знижується продуктивність праці.

У свою чергу, керівництво ГЗК вважає безпідставними заяви робітників.