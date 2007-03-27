Гавриш пропонує Конституційному Суду саморозпуститися

Член Вищої ради юстиції України, голова Всеукраїнської юридичної ради Союзу юристів України Степан ГАВРИШ вважає, що Конституційний Суд має піти у відставку.

Про це С.ГАВРИШ сказав сьогодні на прес-конференції в Києві.

“Проблема КС з моєї точки зору є ключовою і пов’язана з тим, що суд на сьогодні не працює і більше 8 місяців не може прийняти жодного рішення”, - сказав С.ГАВРИШ.

“Конституційний Суд професійно виконувати свої обов’язки не може. КС має усвідомити, що він сьогодні або стане політичним заручником і буде політизованим, та буде нести відповідальність за свої політичні рішення. Найкращим виходом з цієї ситуації - є подати у відставку і сформувати новий суд”, - переконаний С.ГАВРИШ.

Він додав, що мова може йти лише про саморозпуск, оскільки процедури дострокової відставки суддів КС немає, за винятком порушення суддею присяги, в чому звинуватити суддів не можна.

За його словами, в цьому напряму треба вести діалог у робочій групі щодо внесення змін до Конституції.

Він також висловив думку, що КС має бути двопалатним, з введенням спеціальної функції з розгляду скарг громадян при порушенні конституційних прав і свобод.

С.ГАВРИШ вважає, що судді мають призначатись тільки Президентом і парламентом, причому при голосуванні 300 депутатів для того, щоб в цьому процесі брала участь і опозиція.

“Судді не повинні бути представниками політичної більшості. Так ми скоро прийдемо до того, що вся судова система та всі органи влади, які будуються через парламент будуть так чи інакше належати до політичної більшості”, - сказав С.ГАВРИШ.

На його переконання, в такому випадку можна отримати працюючий КС, який на сьогоднішній день є політизованим.

“Боротьба за КС матиме тяжку перспективу для України. Спроба сформувати для КС функцію по формуванню української влади, тобто надання владних повноважень поза Конституцією є приреченою”, - додав він

Водночас С.ГАВРИШ наголосив, що не слід забувати, що рішення КС – це єдине рішення в Україні, яке не може бути ніким оскарженим і опротестованим, тобто має силу більшу ніж Конституція, яку можна змінити парламентом.

“В цих умовах відповідальність КС за свої рішення є особливою. Можливо саме це є причиною того, що КС не приймає жодних рішень до цього часу”, - вважає С.ГАВРИШ.