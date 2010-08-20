У БЮТ наполягають, що рахунки Чорноморської ТРК арештовані

Депутат Верховної Ради України з фракції БЮТ, лідер кримської організації партії «Всеукраїнське об`єднання «Батьківщина» Андрій СЕНЧЕНКО наполягає на тому, що податкова заарештувала рахунки Чорноморської телерадіокомпанії, яка здійснює мовлення на всю кримську автономію і Севастополь.

«Із здивуванням прочитав Ваші коментарі з приводу арешту рахунків Чорноморської ТРК. Інформую Вас про те, що 10 серпня 2010 року місцевих судом Залізничного району Сімферополя без запрошення представників телекомпанії на підставі незаконних вимог податкової міліції за поданням слідчого ДПА в АРК капітана податкової міліції СОЛОВЙОВА, за невідомою Чорноморській ТРК кримінальною справою, винесено 5 ухвал (за кількістю рахунків) про накладення арешту на кошти ТОВ «Чорноморська телерадіокомпанія», - йдеться у відкритому зверненні А.СЕНЧЕНКА до голови Державної податкової адміністрації Олександра ПАПАЇКИ.

«Також виникає запитання, якщо податкова не заарештувала майно Чорноморської ТРК, то з яким документом 9 серпня у податковій міліції знайомили президента ТРК Тетяну КРАСІКОВУ? Уточнити подробиці Ви можете під час звіту про хід репресій щодо кримських БЮТівців і «Чорноморки», з яким щонеділі в Києві виступає начальник податкової міліції Криму», - додав депутат.

Як повідомляв УНІАН, на початку серпня А.СЕНЧЕНКО заявив про арешт податковою міліцією майна ЧТРК, опісля - про перевірку діяльності телерадіокомпанії працівниками Контрольно-ревізійного управління, 18 серпня - про арешт ДПА в Криму рахунків каналу.

Водночас керівник ДПА України заявив, що «податкова адміністрація нікого, нічого не заарештовує, вона перевіряє правильність взаєморозрахунків з бюджетом», і він поки не знає результатів перевірки ЧТРК.

Президентом «Чорноморки» є депутат кримського парламенту з фракції БЮТ Т.КРАСІКОВА.