Аазарова прийняли в почесні артеківці

Кабінет міністрів України розробляє програму розвитку Міжнародного дитячого центру «Артек» (Крим), розраховану на 5 років.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ сьогодні в "Артеку", де відкрився міжнародний конкурс молодих виконавців популярної музики «Дитяча Нова хвиля» (ДНХ).

«Ми вже зараз думаємо про те, щоб скласти серйозну 5-річну програму і перетворити "Артек" на сучасний міжнародний табір відпочинку наших дітей», - сказав М.АЗАРОВ після того, як був прийнятий у почесні «артеківці».

Голова КМУ запевнив, що при президентові Віктору ЯНУКОВИЧУ фінансування усіх програм, пов`язаних із дітьми буде 100-відсотковим.

Також, спілкуючись з журналістами, М.АЗАРОВ заявив, що табір повинен залишатися у віданні Президента України. «Правильно, якщо б він входив у систему компетенції Президента України і працював під його патронатом», - заявив прем`єр.

Крім того, голова уряду розповів, що в дитинстві він добре вчився і мріяв потрапити в «Артек», але так і не побував там.

Міжнародний конкурс буде проходити в "Артеку" протягом 3-х днів. Гала-концерт і нагородження переможців відбудуться 22 серпня.

Телеграму-привітання учасникам і організаторам ДНХ надіслав президент РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ.

За даними організаторів, на адресу оргкомітету Міжнародного конкурсу надійшло понад 5 тис. заявок від юних музикантів з 16 країн світу. У фіналі ДНХ в "Артеку" виступлять 15 конкурсантів із 9 країн.

"Артек" цього літа відзначає 85-річчя від дня заснування. Основні урочистості з цього приводу відбулися 19 серпня.