Київський губернатор тішиться, що вдалося залучити інвесторів

У Київській області вдалося забезпечити стабільність та залучити інвесторів, заявив голова Київської облдержадміністрації Анатолій ПРИСЯЖНЮК під час урочистостей до Дня державного прапора України.

Як передає кореспондент УНІАН, він наголосив: “Нам вдалося забезпечити довгоочікувану стабільність, а разом із нею й поступовий розвиток різних сфер життєдіяльності”. Губернатор додав, що влада Київщини продовжує працювати над вирішенням поставлених завдань.

За словами очільника Київської області, одним із найголовніших результатів уже виконаної роботи є поява інвесторів. “При тому – не лише внутрішніх, а й ззовні”, - підкреслив губернатор.

Під час урочистостей А.ПРИСЯЖНЮК та голова обласної ради Олександр КАЧНИЙ власноруч підняли державний прапор України перед адміністративною будівлею на площі Лесі Українки у Києві та вручили паспорти 33 юнакам і дівчатам з Київської області, лауреатам державних та міжнародних літературних і мистецьких конкурсів, переможцям спортивних змагань.

“Впевнений, що від сьогодні ця молодь активніше відстоюватиме свою громадянську позицію і будуватиме разом з нами заможну та квітучу Україну. Я вірю, що через стабільність, наполегливу працю та особисту відповідальність кожного прийдемо до добробуту та процвітання країни”, - зазначив при цьому київський губернатор.

Після урочистого проходження співробітників Головного управління МВС у Київській області голова обладміністрації та голова обласної ради залишилися для неформального спілкування з юними талантами Київщини.