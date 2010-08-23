Герман кличе рятувати націю від алкоголізму і Поплавського

Заступник глави Адміністрації Президента України Ганна ГЕРМАН вважає, що потрібно «скорочувати несмак в українській культурі».

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила журналістам у Каневі Черкаської області.

За словами Г.ГЕРМАН, «університет ПОПЛАВСЬКОГО» (Київський національний університет культури і мистецтв, ректором якого є Михайло ПОПЛАВСЬКИЙ – УНІАН) потрібно «скоротити як несмак в українській культурі».

«На мою думку, цей заклад культивує все те, від чого треба відмовитися Україні. Але це лише мої ідеї. Коли на пляшці горілки клеють фото матері – це злочин проти нації. Ми повинні рятувати націю від алкоголізму, і коли мама рекламує отруту для своїх дітей – це злочин. ПОПЛАВСЬКИЙ наносить колосальної шкоди українській культурі. Вірка СЕРДЮЧКА – це хірург, вона показує негативні явища, висміює їх, а він (М.ПОПЛАВСЬКИЙ – УНІАН) це культивує. Це розсадник кічу, несмаку і голих дівок. Тому СЕРДЮЧКА – це талант, а ПОПЛАВСЬКИЙ культивує кічугу. Я його прийняти не можу і ніколи не зможу», - сказала Г.ГЕРМАН.