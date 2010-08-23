БЮТ: коаліція не має 300 голосів, щоб легітимно змінювати Конституцію

Народний депутат від БЮТ, член Комітету Верховної Ради з питань правосуддя Сергій ВЛАСЕНКО вважає, що у Партії регіонів немає можливості внести зміни до діючої Конституції через парламент.

Про це він заявив в ефірі ТВі, повідомили УНІАН у прес-службі телеканалу.

«Я думаю, що більше 150 багнетів залишилось в складі опозиції. Тому у провладної коаліції нема 300 голосів, щоб у легітимний спосіб змінювати Конституцію”, - сказав С.ВЛАСЕНКО.

«Саме тому вони і звернулися до Конституційного Суду з поданням щодо скасування політреформи 2004 року, оскільки вони розуміють, що у них нема 300 голосів», - підкреслив депутат від БЮТ.