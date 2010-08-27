Янукович подарував Кобзону вишиванку, яку купив у Сорочинцях, і книги для онука
Президент зустрівся з артистом
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ обговорив з народним артистом України, Росії та СРСР Йосипом КОБЗОНОМ актуальні питання українсько-російської співпраці у галузі культури.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, зустріч В.ЯНУКОВИЧА і Й.КОБЗОНА відбулася сьогодні у Києві.
В.ЯНУКОВИЧ також привітав Й.КОБЗОНА з народженням онука та передав йому у подарунок українські книжки. “Він у Вас певною мірою українець - так що дитячі поезії Івана Франка, зібрання українських народних казок, “Ніч перед Різдвом” Миколи Гоголя буде цікаво дитині почитати… І почитати українською мовою”, - сказав Президент.
Глава держави також подарував Й.КОБЗОНУ вишиванку, придбану на Сорочинському ярмарку.
Співак пообіцяв одягнути її на один з концертів, який відвідає Президент України. “Якщо Ви прийдете на концерт, обов`язково одягну Вашу вишиванку”, - пообіцяв Й.КОБЗОН.