Екс-гендиректор аеропорту Абу-Дабі у «Борисполі» схопився за голову

Уряд не має претензій до гендиректора аеропорту "Бориспіль" — Колесніков

Київ. 31 серпня. УНІАН. Віце-прем`єр-міністр України Борис КОЛЕСНІКОВ заявляє, що уряд не має претензій до роботи генерального директора державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» Бориса ШАХСУВАРОВА.

Про це Б.КОЛЕСНІКОВ повідомив в інтерв`ю "Газете по-киевски" (№ 162 від 31 серпня 2010 року).

"Це самостійне держпідприємство, яке безпосередньо не підпорядковане нам. Якщо і будуть якісь претензії, то вони можуть стосуватися лише господарської діяльності підприємства. Щодо організаційних робіт, до керівника "Борисполя" питань не було", - сказав Б.КОЛЕСНІКОВ.

Водночас віце-прем`єр повідомив, що недавно до Національного агентства з проведення в Україні Євро-2012 для підготовки вітчизняних аеропортів запрошено одного з провідних світових фахівців, який ще місяць тому працював гендиректором аеропорту Абу-Дабі Інтернешнл. "Коли він оглянув вперше "Бориспіль", то сказав, що навіть в Індії він не бачив такої дезорганізації в роботі. З країн СНД, по суті, це найвідсталіший аеропорт", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 11 серпня 2010 року слідчі Генеральної прокуратури України провели обшук в службовому кабінеті гендиректора ДП "Міжнародний аеропорт "Бориспіль" Б.ШАХСУВАРОВА в рамках розслідування кримінальної справи, порушеної стосовно колишнього міністра економіки України Богдана ДАНИЛИШИНА за фактом завдання ним шкоди державі на суму 4,5 млн. грн. при узгодженні ДП "МА "Бориспіль" застосування процедури закупівлі в одного учасника.