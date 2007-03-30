Звернення Форуму національної єдності

Учасники Форуму національної єдності закликають всі гілки влади та опозицію зробити все можливе для консолідації суспільства.

Про це йдеться у зверненні учасників Форуму національної єдності до народу України, який був оприлюднений сьогодні на Європейській площі у Києві, передає кореспондент УНІАН.

“Закликаємо всіх, перш за все всі гілки влади та опозицію, об’єднатися навколо цінностей національної єдності. Зробити все, щоб суспільство стало консолідованим, а наш рух до нової якості життя – впевненим і динамічним”, - говориться у зверненні.

Крім того, зазначається, що час, що минув від парламентських виборів 2006 року, формування антикризової коаліції та коаліційного уряду , переконливо підтвердили, що в Україні є сили, здатні взяти на себе політичну відповідальність за долю народу і забезпечити реалізацію його волі.

Учасники Форуму наголосили, що конституційна реформа стала важливим кроком на шляху до приведення Основного Закону України, українського законодавства до європейських стандартів демократії. “Як результат, вперше за історію незалежної України Верховна Рада і Уряд працюють як єдиний організм, в короткий термін здолавши шлях від антикризових дій до розробки нової стратегії реформування української держави, що має вивести її до числа конкурентоспроможних країн світу, гарантувати людям гідний рівень життя, а Україні авторитет в міжнародному співтоваристві”, - наголошується в зверненні.

Учасники Форуму зазначають, що на порядку денному є закріплення позитивних результатів минулого та початку 2007-го року, розробка та реалізація Стратегії соціально-економічного розвитку України до 2011 року, вступ до СОТ, співробітництво між Україною та ЄС щодо створення зони вільної торгівлі, вихід на новий рівень українсько-російських відносин.

”Все це вимагає ефективної взаємодії Президента, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів, постійного соціального діалогу, дієвого партнерства як запоруки успішного здійснення реформ в усіх сферах суспільного життя. Ми солідарні з позицією Президента України, висловленою у його зверненні з нагоди річниці парламентських виборів 2006 року про те, що „демократичні стандарти, право і закон повинні дотримуватися завжди”, - говориться у зверненні.