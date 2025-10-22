Гелікоптери типу Мі-28Н завжди мали опціональну можливість використовувати переносні зенітно-ракетні комплекси.

Для знищення українських далекобійних БПЛА з ударних гелікоптерів росіяни тепер використовують переносні зенітно-ракетні комплекси "Ігла". Про це повідомляє Defense Express.

На фото, оприлюднене російською пропагандою, показано ударний гелікоптер Мі-28Н з комплексом "Стрілець". Можна бачити чотири пускові установки. "‎Хоча цього не кажуть напряму, такий варіант майже напевно потрібний для протидії БПЛА"‎, – зазначають у Defense Express.

Росіяни вже застосовували гелікоптери для збиття українських дронів, але раніше для цього використовували гарматне озброєння, що дозволяло знищувати БПЛА відносно дешевим способом, але водночас вимагало великої майстерності від екіпажів.

Ракетне озброєння суттєво дорожче за гарматні снаряди, однак воно може забезпечити гарантованіше збиття повітряних цілей. Тим паче, що "Стрілець" дозволяє проводити залповий пуск.

Зазвичай українські БПЛА є малими легкомоторними цілями. Вони залишають відносно малий тепловий слід, а отже ефективність ПЗРК може виявитися не такою високою, як передбачалось. "Але для новіших ракет це менша проблема, ніж для старіших", – додають у Defense Express.

Як Росія бореться з українськими БПЛА

Звісно, ударні гелікоптери – не єдиний тип літального апарату, який росіяни використовують для боротьби з українськими дронами.

Раніше стало відомо, що вони створили легкий "винищувач" проти дронів на базі американського літака Cessna. На літак встановили два кулемети під фюзеляжем, перетворивши таким чином цивільну машину на бойову.

Також повідомлялося, що росіяни активно переймають український досвід використання радянських Як-52 для збиття БПЛА.

