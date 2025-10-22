Також речник Кремля прокоментував "чутки" про скасування зустрічі Трампа і Путіна.

У Кремлі прокоментували інформацію, оприлюднену агентством Reuters, про те, що РФ у приватному порядку підтвердила США вимогу отримати весь Донбас. Відповідну заяву озвучив прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

"Росія це робила неодноразово. Наша позиція добре всім відома. Вони (вимоги, - ред.) дуже чітко сформульовані нашим президентом, і їх добре знають. Поки більше жодних новин за цим сюжетом у нас нема", - сказав речник Кремля.

Крім того, він відреагував на інформацію про те, що саміт Путіна і американського президента Дональда Трампа у Будапешті не відбудеться.

"Терміни саміту в Будапешті ще не були визначені, до цього необхідна ретельна підготовка, на це необхідний час. Все це оточено великою кількістю пліток, пересудів, які докорінно не відповідають дійсності", - запевнив Пєсков.

Щодо заяви Трампа про те, що він не хоче проводити з російським диктатором марну зустріч, то прессекретар Путіна сказав:

"Ніхто не хоче втрачати час - ні президент Трамп, ні президент Путін. Це два президенти, які звикли працювати ефективно, з високою результативністю. Але ефективність завжди потребує підготовки".

РФ повідомила США про свої претензії на Донбас

Як повідомляв раніше УНІАН, РФ у приватному порядку підтвердила США вимогу отримати весь Донбас. За даними Reuters, два американські чиновники розповіли, що Росія надіслала адміністрації Трампа відповідний "неофіційний документ". "Ця позиція фактично спростовує думку президента США Дональда Трампа про те, що лінії фронту мають бути заморожені на нинішній лінії фронту", - написало видання. Росія також у своєму комюніке підтвердила, що війська НАТО не мають бути розміщені в Україні в рамках будь-якої мирної угоди.

Видання The Wall Street Journal писало, що телефонна розмова між держсекретарем Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо та міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим показала справжню позицію Росії щодо війни. За словами неназваних офіційних осіб, Москва все ще вважає, що Україна має передати їй контроль над усією територією Донбасу в рамках будь-якого врегулювання.

