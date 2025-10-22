Йдеться про 25 списаних бронетранспортерів, які міністерство національної оборони Канади майже два роки тому передало для відновлення.

Канада анулювала контракт з передачі відновленої бронетехніки Україні. Про це пише CBC, посилаючись на заяву міністра національної оборони країни Девіда МакГінті.

Як зазначає видання, йдеться про 25 списаних бронетранспортерів компанії Armatec Survivability, які міністерство національної оборони Канади майже два роки тому передало для відновлення до Дорчестера, неподалік Лондона.

Канадська комерційна корпорація (CCC) виступила посередником і мала провести переговори щодо деталей контракту, вартість якого оцінювалася в 250 мільйонів доларів. Цей план згадувався в щоквартальному звіті федерального агентства до цього літа, проте був "загадковим чином" скасований без зазначення причин, пише CBC.

"Наразі ухвалено рішення про розірвання контракту з цією компанією. Я не можу далі обговорювати суть справи. Подивимося, як розвиватимуться відносини між міністерством і підрядником", - заявив міністр оборони Девід МакГінті.

При цьому він відмовився пояснити причини скасування контракту.

"Я хотів би докладніше пояснити вам причини рішення міністерства... розірвати контракт, але не маю такої можливості", - заявив Макгінті.

CCC також відмовилася від коментарів через "зобов'язання щодо збереження комерційної таємниці".

Зброя для України

Раніше в Італії заявили, що готові оплатити закупівлю американської зброї для України в рамках спеціальної програми закупівель, яка потрібна для Києва, щоб протистояти РФ. До цього країна відмовлялася від участі в цій програмі.

Також президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна щороку отримуватиме системи протиповітряної оборони Patriot і з цього приводу вже готується відповідний контракт.

