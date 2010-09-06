"Свобода" одностайно переобрала Тягнибока

19:56, 06 вересня 2010
Політика
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На з’їзд приїхали делегати з усіх областей

З’їзд Всеукраїнського об’єднання "Свобода" одностайно переобрав Олега ТЯГНИБОКА головою партії.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Свободи».

За даними прес-служби, ХХІІ звітно-виборний з’їзд Всеукраїнського об’єднання "Свобода" відбувся сьогодні, 6 вересня, у Києві.

489 делегатів з 25 областей, міст Києва та Севастополя обрали керівні органи об’єднання та визначили стратегію на місцевих виборах 2010 року.

Під час свого виступу лідер Всеукраїнського об`єднання “Свобода” зазначив, що «сьогодні як ніколи актуальною є фраза «Якщо не ми - то хто!». Історія дає нам шанс, і ми не маємо права його проґавити. «Свобода» несе величезну відповідальність перед прийдешніми поколіннями”. О.ТЯГНИБОК висловив впевненість, що ВО.”Свобода” зможе захистити місцеве самоврядування “і звідти розпочати наступ на українофобський режим”.

 

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