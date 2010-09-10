Чому БЮТ блокує ВР - Чечетов розкусив «основний інстинкт» опозиції

Блокування трибуни Верховної Ради фракцією «БЮТ-Батьківщина» викликано намаганням не допустити звіту Тимчасової слідчої комісії з питань з`ясування обставин розкрадання бюджетних коштів керівництвом Державного комітету з державного матеріального резерву за часів минулої влади.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу заявив заступник лідера фракції Партії регіонів Михайло ЧЕЧЕТОВ.

«Ця політична бутафорія викликана тільки одним - інстинктом самозбереження та страхом про публічну інформацію комісії про розграбування Державного матеріального резерву країни», - сказав він.

М.ЧЕЧЕТОВ висловив сподівання, що більшість депутатів від фракції «БЮТ-Батьківщина» згодом зрозуміють свою неконструктивну позицію і перестануть блокувати.

Він наголосив, що таких у фракції вже нараховується дуже багато.

М.ЧЕЧЕТОВ не виключив, що рано чи пізно переважній більшості набридне неконструктивна позиція лідерів і вони, як у Київраді, оберуть собі нового лідера.