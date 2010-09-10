Ще 8 депутатів перейшли до ПР у Тернопільській облраді

Народний депутат, голова Тернопільської обласної організації Партії регіонів Орест МУЦ заявляє, що ще до початку місцевих виборів або одразу після їх завершення в Тернопільській обласній раді буде створена нова провладна більшість.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції у Тернополі.

За словами О.МУЦА, крім 18 депутатів, які 8 вересня увійшли до складу провладного міжфракційного об’єднання в облраді «Стабільність і реформи», членами об’єднання стали ще 8 депутатів.

При цьому О.МУЦ стверджує, що провладна більшість в облраді формується демократичним шляхом. «Кожного дня проходять співбесіди з депутатами щодо вступу в міжфракційне об’єднання, і воно складається уже з 40 депутатів», – сказав О. МУЦ.

Він також висловив переконання, що депутати обласної ради, які обіймають державні посади, зобов’язані підтримати програму Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА або ж написати заяву про звільнення.

«Нелогічно, коли сидить на сесії голова райдержадміністрації чи заступник і засуджує владу. Нелогічно, коли з 50-ти депутатів фракції ВО «Свобода» 10 державних чиновників, 2 з них працюють в обладміністрації, а деякі працюють заступниками, скажімо в Центрі зайнятості. Прийшовши на сесію, вони мають засуджувати уряд, який вони представляють? Чи програму свого Президента, яку вони зобов’язані виконувати? Та не будьте цинічними, напишіть заяву на звільнення, і ми гордитимемося, що в нас є такі демократи», – сказав О.МУЦ.

За словами народного депутата, він не бачить негативу у тому, що чиновник з тієї ж фракції ВО «Свобода» увійде до складу міжфракційного об’єднання «Стабільність і реформи», залишаючись у лавах своєї партії та фракції. На думку О.МУЦА, це лише означатиме, що цей депутат як державний чиновник підтримує курс уряду і Президента.

«Що тут поганого? Якщо ж не погоджується – то напиши заяву. З фракції ВО «Свобода» 20 успішних бізнесменів. Вони ж повинні підтримати уряд та державу», – вважає голова облорганізації Партії регіонів.

Водночас він відмовився відповісти на запитання, чи є серед тих 8 депутатів, які ще написали заяви про вступ у міжфракційне об’єднання, представники ВО «Свобода».

«Мені некоректно говорити за них. Ці люди, які вступили в «Стабільність і реформи», не будуть соромитися. Вони самі пояснять в обласній раді, чому, окрім своїх фракцій, вирішили представляти і міжфракційне об’єднання», – запевнив О.МУЦ.

Як повідомляв УНІАН, під час сесії облради 8 вересня було оголошено, що усі 5 членів фракції Блоку Литвина, 12 з 20 депутатів фракції «Єдиний Центр» та один депутат з фракції «Наша Україна» вступили у міжфракційне об’єднання «Стабільність та реформи», до складу якого до цього входили лише депутати з фракції Партії регіонів.

Того ж дня Тернопільська облрада у зверненні до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету міністрів України та Генеральної прокуратури України заявила, що «керівництво обласної організації Партії регіонів та обласної державної адміністрації чинять тиск на авторитетних людей в усіх районах області» і змушують їх балотуватися на місцевих виборах від Партії регіонів.

Довідка УНІАН. Позачергові вибори депутатів Тернопільської облради відбулися 15 березня 2009 року. У новообраній облраді ВО «Свобода» здобула 50 мандатів, партія «Єдиний Центр» – 20, Партія регіонів – 14, БЮТ – 12, Блок УНП – 11, партія «Народний Союз Наша Україна» – 8, Блок Литвина – 5. Депутати від БЮТ невдовзі відмовились від своїх мандатів, тому відтак зараз у облраді 108 депутатів.