Ціни на мідь раптово підскочили: скільки коштує метал зараз

Ринки відреагували на ситуацію навколо мит Трампа і повернення китайських ринків.

Ціни на недорогоцінні метали зросли. Цьому сприяло відновлення роботи китайських ринків після святкування Місячного Нового року та оптимізм трейдерів у зв'язку з можливим зниженням мит США.

Видання Bloomberg пише, що станом на 6:01 за київським часом мідь подорожчала на 1,9% до 13 116 доларів за тонну. Таким чином, 1 кілограм металу коштував 13,12 долара.

Китай зіткнеться з менш суворими санкціями, що буде стимулювати експорт металоємних товарів з країни, оскільки адміністрація президента США Дональда Трампа запропонувала ввести 15%-ве мито після того, як Верховний суд визнав попередні мита незаконними.

"Верховний суд США скасував найбільш економічно ефективний тарифний інструмент, але не новий тарифний режим в цілому. Як не дивно, але зараз в якості головних переможців виступають країни Глобального Півдня і Китай", - відзначають аналітики Allianz SE.

13 лютого ціни на алюміній почали знижуватися. Причиною зниження цін стали плани президента Дональда Трампа скоротити деякі американські мита на сталь і алюміній.

17 лютого золото подешевшало більш ніж на 2%. Новий рік у Китаї вплинув на ліквідність, а послаблення геополітичної напруженості та зміцнення долара посилили тиск.

19 лютого ціни на мідь пішли вниз, тому що засідання Федеральної резервної системи США послабило перспективи подальшого зниження процентних ставок і негативно вплинуло на прогнози попиту.

