На Одещині спіймали великого гризуна з Південної Америки (відео)

На території Нижньодністровського національного природного парку на Одещині зафіксували нутрію - батьківщиною цієї тварини є Південна Америка.

Про це повідомили у заповіднику. Для України нутрія - інвазійний вид ссавців, це абориген Південної Америки. У нашій країні її часто утримують у господарствах, а в дику природу тварини потрапляють через втечі або навмисний випуск.

"Нутрія на Дністрі! Гризун із Південної Америки, який освоїв наші береги. Втечі з господарств чи навмисний випуск - і ось він серед дикої природи!", - наголошують у нацпарку.

Дослідники показали відео, на якому можна побачити нутрію - тварина намагається втекти від людей, але не біжить, а повільно пересувається снігом. За словами фахівців, зараз, коли навколо сніг і лід, нутрії ніде сховатися - звірятко не може пірнути у воду, яка для нього - звичне місце існування.

Як зазначають дослідники, зафіксована особина - самець, якому приблизно 10-11 місяців. Видимих ​​пошкоджень, обморожень на його тілі не видно. Зазначається, що тварину відловлять для більш детального вивчення (вимірювання тощо).

В Одеській області науковці досліджують вплив нутрій на аборигенну фауну водолюбних ссавців та природні екосистеми пониззя Дністра. Припускається, що у межах Нижньодністровського нацпарку може мешкати щонайменше 100 особин, що свідчить про формування стійкого угруповання інвазійного виду на Дністрі.

"Жителі" одеських заповідників

Як писав УНІАН, на Одещині, на території Національного природного парку "Тузлівські лимани", зафіксовано качку свищ, що з води може злітати майже вертикально, як гвинтокрил. Цей яскравий птах зараз зимує у нацпарку і шукає собі їжу, попри шуми війни. Зараз чисельність таких качок у парку сягає декількох тисяч. Харчуються вони водоростями, дрібними гідробіонтами на відкритих від льоду частинах Тузлівських лиманів.

