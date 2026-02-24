В Україні подорожчала валюта: який курс долара пропонують банки та обмінники

Продати долар можна в середньому за курсом 43,05 грн, а євро – 50,80 грн.

Курс долара до гривні в банках України у вівторок, 24 лютого, зріс на 5 копійок і становить 43,55 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 43,05 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав на 14 копійок і складає 51,50 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 50,80 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 43,30 грн/дол., а продати долар можна за курсом 43,20 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні становить 51,40 грн/євро, а курс продажу - 51,25 грн/євро.

Відео дня

Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на вівторок, 24 лютого, офіційний курс долара до гривні на рівні 43,30 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 3 копійки, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро гривня також послабилася: офіційний курс європейської валюти на вівторок встановлено на рівні 51 гривні за один євро, тобто гривня втратила 8 копійок.

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин розповів, що дефіцит валюти в Україні в цілому знижується: сезонно ринок переходить на більш комфортні для НБУ рівні, а попереду переважно сприятливі для гривні березень та квітень. Ситуація з блокуванням кредиту ЄС же поки не чинить тиску на ринок. За його словами, на тижні починається активний податковий період, який підвищить пропозицію валюти від експортерів.

Вас також можуть зацікавити новини: