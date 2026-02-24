Не треба візи: Медведєв пригрозив Європі вторгненням російських солдатів

За його словами, вони можуть в'їжджати туди без віз, якщо захочуть, як у 1812 або 1945 роках.

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв пригрозив країнам Шенгенської зони, що російським солдатам не треба візи – вони просто можуть вторгнутися в Європу. Про це російський чиновник написав в мережі Х.

"Кая (віцепрезидент Європейської комісії Кая Каллас), білява пацючка, сказала, що вона працює над тим, щоб сотні тисяч колишніх російських військовослужбовців ніколи не потрапили до Шенгенської зони. Яка втрата для наших бійців. Ну, вони можуть в'їжджати туди без віз, якщо захочуть. Як у 1812 або 1945 роках", - зазначив Медведєв.

Цей допис він оприлюднив в день "захисника вітчизни", який в Росії відзначають 23 лютого, та напередодні річниці російського повномасштабного вторгнення в Україну.

Погрози Медведєва

Як повідомляв УНІАН, раніше Медведєв заявив, що претензії Дональда Трампа на Гренландію не пов'язані з загрозою від Китаю або РФ, мовляв, насправді він просто хоче бути схожим на російського диктатора Володимира Путіна і увійти в історію як збирач земель.

Він зазначив, що "боягузливі" європейці "від страху" намагатимуться переконати Трампа піти на певний компроміс щодо Гренландії, наприклад, передати острів у довгострокову оренду США з правом розробляти корисні копалини і будувати військові бази.

Однак, на думку Медведєва, Трампу потрібно не це, і "всі все розуміють".

На думку Медведєва, Трамп поспішає в питанні анексії Гренландії, оскільки "його час невблаганно спливає".

