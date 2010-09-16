ЦВК сформувала склад ТВК на місцеві вибори

Центральна виборча комісія сформувала персональний склад територіальних виборчих комісій на вибори до органів місцевого самоврядування 31 жовтня ц. р.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну постанову ЦВК ухвалила о 23:25 15 вересня після 3-годинного її обговорення.

“За” постанову проголосували 10 членів ЦВК із 14 присутніх, “проти” – троє, один – “утримався”.

У ході засідання заступник голови ЦВК Жанна УСЕНКО-ЧОРНА внесла пропозицію замінити склад обласного ТВК Київщини у зв’язку з тим, що документи на кандидатів у члени цієї ТВК були подані до ЦВК Володимиром МАЙБОЖЕНКОМ від імені партії “ВО “Батьківщина”, однак В.МАЙБОЖЕНКО не є членом цієї партії.

Пропозицію Ж.УСЕНКО-ЧОРНОЇ в ході обговорення також підтримав присутній на засіданні народний депутат від фракції “БЮТ-Батьківщина” Сергій ВЛАСЕНКО. Він зазначив, що документи були подані з використанням підроблених печаток Київської обласної організації “Батьківщини”.

Проте ЦВК не підтримала пропозицію Ж.УСЕНКО-ЧОРНОЇ.

Крім того, член ЦВК Олександр ШЕЛЕСТОВ під час обговорення постанови вніс пропозицію про заміну у ряді тервиборчкомів запропонованих кураторами областей кандидатур у члени ТВК на інші.

На репліку Ж.УСЕНКО-ЧОРНОЇ з приводу того, що запропоновані ним кандидатури внесені з голосу на засіданні ЦВК, і у членів комісії не було можливості ознайомитися з кандидатами, О.ШЕЛЕСТОВ не відповів.

Також Ж.УСЕНКО-ЧОРНА зазначила, що ситуація, подібна до тієї, що склалася у Київській облорганізації партії “Батьківщина”, існує і у Львівській обласній організації цієї партії, а О.ШЕЛЕСТОВ запропонував, зокрема, змінити і склад ТВК на Львівщині.

ЦВК підтримала пропозицію О.ШЕЛЕСТОВА, “за” неї проголосували 8 членів комісії, “проти” – 4, “утримались” – 2.

Як заявив журналістам під час засідання ЦВК С.ВЛАСЕНКО, партія “Батьківщина” оскаржить ухвалену сьогодні постанову Центрвиборчкому щодо складу ТВК.

“Звичайно, її (постанову – УНІАН) можна оскаржити у “славнозвісному” Вищому адміністративному суді. Звичайно, ми це зробимо”, – сказав депутат.

Водночас він зазначив, що не має надії, що рішення суду буде на користь “Батьківщини”.