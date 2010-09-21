Королевська розказала про гніздо корупціонерів

Існуюча система ліцензування є однією з перешкод поліпшення бізнес-клімату в Україні. Про це заявила Наталія КОРОЛЕВСЬКА, голова Комітету Верховної Ради України з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва, представляючи в парламенті законопроекти зі скорочення кількості ліцензій.

Як повідомили УНІАН у прес-службі комітету, депутат відзначила, що ліцензування є найважливішою частиною взаємовідносин держави і приватного бізнесу. «В Україні ця система взаємодії і співпраці, яка успішно працює в більшості розвинених країн, перетворилася на машину зо викачування грошей з підприємців. Сьогодні в країні ліцензується більш як 200 видів діяльності, видачею ліцензій займаються 44 органи влади, вона регулюється більш як 20-а галузевими законами, – наголосила Н.КОРОЛЕВСЬКА. – За цими цифрами стоять десятки тисяч зруйнованих бізнес-проектів і тисячі корупцій. Система ліцензування стала однією з головних перешкод поліпшення бізнес-клімату в країні. Не дивно, що в країну не приходять інвестиції, ми посідаємо останні місця в рейтингах конкурентоспроможності».

За словами голови парламентського комітету, у всьому світі існує два критерії, за якими працює система ліцензування і видаються відповідні документи. «Перший критерій – це потенційна небезпека для суспільства, громадянина і держави. Другий – це доступ до обмежених ресурсів. В Україні близько 30% ліцензій не відповідають даним критеріям. Наша мета – скоротити їх кількість і дати підприємцям вільно зітхнути, прибравши можливість для корупції», – заявила вона.

Н.КОРОЛЕВСЬКА нагадала, що впродовж останніх декількох років профільний комітет Верховної Ради робив усе можливе, аби скоротити кількість видів діяльності, що підлягають ліцензуванню. «Першу перемогу ми здобули наприкінці 2009 року, коли було скорочено 5 видів ліцензій. Зараз на розгляді парламенту перебуває ще ряд законопроектів, спрямованих на скорочення кількості ліцензій», – відзначила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Довідка УНІАН. Сьогодні, 21 вересня, Верховна Рада України за пропозицією Комітету з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва прийняла за основу проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження державного регулювання господарською діяльністю» (3696, автор – Президент України).

Мета законопроекту – максимальне сприяння держави відкриттю і веденню підприємницької діяльності. Документом пропонується скоротити 23 види діяльності, що підлягають ліцензуванню, ведення яких не пов`язане із загрозою безпеці держави, життю і здоров`ю людей, погіршенням стану навколишнього середовища, а також щодо яких існують інші засоби державного регулювання (державні стандарти, будівельні норми і правила, технічні умови, міжнародні стандарти якості тощо).