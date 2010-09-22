Королевська: країні потрібні шокові реформи для влади бюрократів

Якщо метою реформ є результат, а не імідж реформаторів, не потрібно боятися радикальних заходів. Про це заявила Наталія КОРОЛЕВСЬКА, голова Комітету Верховної Ради України з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва на брифінгу, присвяченому парламентським слуханням «Економічні реформи: реальність і очікування українського бізнесу».

Як повідомили УНІАН у прес-службі парламентського комітету, вона запропонувала провести шокові реформи для влади бюрократів, а не для підприємців і людей. «Нам весь час пропонують провести шокові реформи для бізнесу - репресивний Податковий кодекс, посилення адміністративного тиску, і для людей - зростання цін на газ і послуги ЖКГ, підвищення пенсійного віку. Країні потрібні шокові реформи для влади бюрократів», – заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

За її словами, почати необхідно з п‘яти невідкладних заходів. «Перше – заборонити будь-які перевірки в перші два роки існування підприємства. Друге – заборонити планові перевірки, а позапланові проводити не частіше ніж раз на 3 роки. Третє – необхідно на 30% скоротити ставки податків. Четверте – дати право бізнесу звітувати про сплату податків 1 раз на півроку. І останнє – ліквідувати найодіозніші контролюючі органи, і насамперед – податкову міліцію», – запропонувала Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Як заявила голова парламентського комітету, фундаментом для проведення масштабних економічних реформ у країні має стати Програма підвищення конкурентоспроможності України, розроблена спільно з представниками бізнесу. «В основу програми покладено три складові: інновації, розвиток і модернізація. Економіка України потребує інноваційного розвитку. Тільки так вона зможе в довгостроковій перспективі конкурувати з провідними країнами на світовому ринку. Кардинальне поліпшення бізнес-клімату в країні і детінізація економіки за рахунок економічних стимулів розвитку і дружнього податкового законодавства», – відзначила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Вона наголосила, що жодна реформа державного апарату, доручена бюрократам, не була успішною. «Сьогодні я звертаюся до всіх промисловців, підприємців, інвесторів, експертів із закликом об`єднати наші зусилля і зайняти активну позицію з вироблення правил, за якими розвиватиметься економіка України. Я кажу про Реформи через діалог. Якщо ми цього не зробимо, за нас це зроблять чиновники – так, як їм це зручно», – наголосила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

За словами голови Комітету ВР, в основі реформ має лежати взаємна довіра держави і бізнесу. «Повинна бути вулиця з двостороннім рухом. За 19 років Незалежності влада тільки імітувала реформи. Для того, щоб розірвати це зачароване коло, необхідно залучити до роботи над реформами представників бізнесу, – відзначила Н.КОРОЛЕВСЬКА. – Ми ініціюємо створення при Верховній Раді зовнішнього майданчика реформ, який стане сполучною ланкою між владою і бізнесом у процесі підготовки й реалізації комплексних реформ в Україні».