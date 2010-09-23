Віце-президента Абхазії поранили: будинок обстріляли з гранатомета

Віце-президента Абхазії Олександра Анкваба поранено у результаті замаху

Москва. 23 вересня. УНІАН. Віце-президента Абхазії Олександра АНКВАБА поранено у результаті замаху.

Як повідомляє російський телеканал «Вести 24», черговий замах на О.АНКВАБА скоєно у четвер в Абхазії. Його будинок в селі Лихри Гудаутського району близько 03.00 за московським часом було обстріляно, ймовірно, з гранатомету. У результаті О.АНКВАБ отримав поранення в ногу і руку, йому надано медичну допомогу, однак від госпіталізації він відмовився.

На місці події працює оперативна група МВС на чолі з першим заступником міністра Раміном ГАБЛАЄЮ.

Наголошується, що це третій замах на О.АНКВАБА, два попередніх були скоєні, коли він обіймав посаду прем`єр-міністра Абхазії. Жоден із замахів не розкрито, повідомили у МВС республіки.