Партія регіонів розпочала вилов фальсифікаторів

Народний депутат від Партії регіонів Михайло Чечетов заявляє, що депутати від коаліції в четвер мають намір подати в Генпрокуратуру на ЦВК. Про це він заявив в ефірі "5" каналу. Нардеп також заявив, що вже починається фальсифікація виборів. "Ми завтра подаватимемо в Генеральну прокуратуру на ЦВК. Ви вдумайтеся - ще не було жодного офіційного засідання ЦВК, а вже пішла розсилка непідписаних документів, циркулярів на низи. Питаю, а хто займається цим - фальсифікацією? Я ще раз повторюю - починається груба фальсифікація, і це "хтось" з ЦВК, можливо, і Давидович, відповідатиме безпосередньо вже перед правоохоронними органами", - сказав він.

РБК-Україна