Льовочкін каже, що його репутацію намагаються заплямувати

Інформація прес-служби партії «Батьківщина» щодо нібито збирання телефонних номерів депутатів секретарем приймальні глави Адміністрації Президента України не відповідає дійсності. Про це йдеться в заяві глави АП Сергія ЛЬВОЧКІНА, переданій УНІАН.

“Очевидно, що якщо хтось із депутатів справді отримав подібні телефонні дзвінки, то мова йде про відверту провокацію, здійснену невідомими особами з метою заплямувати репутацію Адміністрації Президента України, - заявляє С.ЛЬОВОЧКІН. - Кожен зі згаданих у заяві прес-служби партії «Батьківщина» депутатів міг би особисто переконатися у цьому, просто передзвонивши до приймальні глави АП України. Адже її телефонний номер є у довідниках усіх без винятку народних депутатів України, а також у секретаріатах усіх політичних партій”.

З метою припинення брудних спекуляцій довкола даної теми, С.ЛЬОВОЧКІН офіційно звертається до правоохоронних органів із проханням перевірити подану прес-службою партії «Батьківщина» інформацію. “І у разі її підтвердження – вжити заходів для з’ясування особи, яка телефонувала народним депутатам, та притягнення її до відповідальності”, - йдеться в заяві глави АП.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 23 вересня, деякі ЗМІ з посиланням на прес-службу БЮТ повідомили, що керівник АП С.ЛЬОВОЧКІН розпочав збір телефонних номерів народних депутатів фракції «БЮТ-Батьківщина». “Телефонні дзвінки надходять помічникам народних депутатів фракції «БЮТ-Батьківщина» від людини, яка представляється секретарем приймальні глави президентської адміністрації”, - повідомляє “Батьківщина”.