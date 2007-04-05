Янукович запросив третейського суддю з Австрії

Прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ запросив Федерального канцлера Австрійської республіки до участі у політичних консультаціях щодо внутрішньополітичної кризи в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив на прес-конференції у Києві.

Також, за словами В.ЯНУКОВИЧА, він звернувся до провідних європейських юристів з проханням на основі демократичного європейського права надати оцінку ситуації в Україні.