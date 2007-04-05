Янукович запросив третейського суддю з Австрії
15:14, 05 квітня 2007Політика
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Прем`єр дає прес-конференцію
Прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ запросив Федерального канцлера Австрійської республіки до участі у політичних консультаціях щодо внутрішньополітичної кризи в Україні.
Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив на прес-конференції у Києві.
Також, за словами В.ЯНУКОВИЧА, він звернувся до провідних європейських юристів з проханням на основі демократичного європейського права надати оцінку ситуації в Україні.
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