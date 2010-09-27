Янукович затвердив Положення щодо контролю за армією

Президент Віктор ЯНУКОВИЧ видав указ “Про Положення про здійснення контролю Президента України за діяльністю Збройних Сил України та інших військових формувань”.

Як повідомляє офіційний сайт глави держави, даним указом затверджено згадане Положення, а також визнано таким, що втратив чинність, указ Президента України від 30 січня 2007 року № 49 «Про питання забезпечення здійснення контролю Президента України за діяльністю військових формувань».

Положення передбачає, що метою контролю є визначення здатності об`єкта контролю, його структурних підрозділів виконувати завдання за призначенням і відповідності їх діяльності Конституції України, законам України, актам Президента і Кабінету міністрів, рішенням Ради національної безпеки і оборони України, введеним у дію указами Президента.

Об`єктами контролю є: Міністерство оборони України, його структурні підрозділи та підпорядковані установи; Генеральний штаб Збройних Сил України, його структурні підрозділи та підпорядковані йому органи військового управління, війська (сили) і установи; командування і штаби видів ЗСУ і підпорядковані їм війська (сили) й установи; командування і штаби військових оперативних командувань (територіальних управлінь) і підпорядковані їм війська, військові комісаріати й установи; Головне управління розвідки Міністерства оборони України; Головне управління внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України і підпорядковані йому з`єднання, частини й установи; Адміністрація Державної прикордонної служби України і підпорядковані територіальні органи, Морська охорона та органи охорони державного кордону, розвідувальний орган і органи забезпечення Адміністрації Державної прикордонної служби України; Адміністрація Державної спеціальної служби транспорту Міністерства транспорту і зв`язку України і підпорядковані їй об`єднані загони, окремі загони, загони, підрозділи охорони, органи забезпечення, навчальний центр, заклади, підприємства й установи.

Відповідно до указу, здійснення контролю організовується Інспекцією з питань контролю за діяльністю військових формувань Головного управління з питань оборонної політики та діяльності правоохоронних органів Адміністрації Президента України.

Інспекція вивчає, зокрема, стан бойової і мобілізаційної готовності ЗСУ, внутрішніх військ МВС України, Державної прикордонної служби України до виконання завдань за призначенням; стан готовності Державної спеціальної служби транспорту до виконання завдань в особливий період, а також до вирішення інших завдань у сфері оборони, пов`язаних із використанням об`єктів національної транспортної системи України; стан озброєння і військової техніки та діяльність військових формувань з утилізації надлишкового військового майна і боєприпасів; стан реалізації військової кадрової політики у Збройних Силах України, інших військових формуваннях, забезпечення розвитку військової освіти і науки.

Відповідно до указу, склад інспекційних комісій (інспекторських груп), програма і план проведення інспектування (перевірки) затверджуються розпорядженнями глави Адміністрації Президента відповідно до затверджених Президентом України планів контролю за діяльністю ЗСУ та інших військових формувань.