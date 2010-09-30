Один із екс-керівників СБУ: в Україні відсутній контррозвідувальний режим

Колишній заступник голови СБУ Олександр Скіпальський вважає, що Україна перетворилася на поле, де дуже вигідно працювати багатьом контррозвідкам.

Про це він заявив в ефірі ТВі у середу, коментуючи заяву чинного голови СБУ Валерія Хорошковського про те, що основними завданнями СБУ є контррозвідувальна робота та боротьба зі шпигунством.

За словами Скіпальського, СБУ є головним контррозвідувальним органом держави, але вона залежна від політичних реалій в Україні, повідомляє прес-служба каналу..

"Залежно від нашої "багатовекторності", із ким ми дружимо, співпрацюємо, там ми і рубаємо крила контррозвідці... Наприклад: куди подівся полковник Носков, який був затриманий за часів Наливайченка? Я, наприклад, не зустрічав відкрито у матеріалах, що його засудили, що його відпустили...", - навів приклад експерт.

"Я стверджую офіційно, як колишній заступник голови СБУ: в Україні відсутній контррозвідувальний режим як такий", - заявив Скіпальський.

"Україна перетворилася на поле, де дуже вигідно працювати багатьом контррозвідкам, наприклад, розвідка із Заходу зустрічається зі своєю агентурою зі Сходу!.. Тут комфортно - приїхали, без візи, зустрілися, не треба відмітку у паспорт ставити, провели свою роботу... І навіть не проти України! Але на території України!", - додав він.

На його думку, "СБУ потрібно позбавити функції так званої боротьби з корупцією, потрібно створити незалежний орган [...], але ті, за ким це рішення, бояться цього".

Скіпальський вважає, що сьогодні Службі безпеки не вистачає справжніх професіоналів.

"Мені прикро, що навіть мої особисті друзі перетворюються в таких собі "холуйських хлопчиків", які пригнулися із-за того, аби утриматися на тих посадах, вони готові проводити незаконні оперативні заходи навіть проти своїх колег", - сказав він.

Екс-заступник голови СБУ висловив жаль, що кожен президент України в кадровій політиці керується принципами особистої відданості.

"Кожен президент підбирав для себе голову СБУ не за професійними якостями, а за принципом особистої відданості. А це - особиста зацікавленість.. Тоді Хорошковський заявляє у "Комсомольській правді" таке, що повинне сподобатися Путіну, Медведєву, Януковичу. А не те, що потрібно почути його підлеглим, які повинні сформувати себе як патріоти України", - сказав Скіпальський.

Він наголосив, що СБУ не повинна брати участь у партійних рухах і в боротьбі за владу, а також "сприяти тим політичним партіям, тим політичним лідерам, які їх призначають".

Скіпальський порівняв механізм СБУ з конем, який на рівні підсвідомості і кадрового забезпечення продовжує харчуватися тією ж морквою, що й ФСБ та КДБ Білорусі.

"Що стосується вершника, який керує цим конем, то пан Хорошковський, на жаль, сплутав, куди кінь повинен їхати. Україна інтегрується в Європу, в світ", - сказав він

Українська правда