Один із екс-керівників СБУ: в Україні відсутній контррозвідувальний режим
"Хорошковський завів коня не туди"
Колишній заступник голови СБУ Олександр Скіпальський вважає, що Україна перетворилася на поле, де дуже вигідно працювати багатьом контррозвідкам.
Про це він заявив в ефірі ТВі у середу, коментуючи заяву чинного голови СБУ Валерія Хорошковського про те, що основними завданнями СБУ є контррозвідувальна робота та боротьба зі шпигунством.
За словами Скіпальського, СБУ є головним контррозвідувальним органом держави, але вона залежна від політичних реалій в Україні, повідомляє прес-служба каналу..
"Залежно від нашої "багатовекторності", із ким ми дружимо, співпрацюємо, там ми і рубаємо крила контррозвідці... Наприклад: куди подівся полковник Носков, який був затриманий за часів Наливайченка? Я, наприклад, не зустрічав відкрито у матеріалах, що його засудили, що його відпустили...", - навів приклад експерт.
"Я стверджую офіційно, як колишній заступник голови СБУ: в Україні відсутній контррозвідувальний режим як такий", - заявив Скіпальський.
"Україна перетворилася на поле, де дуже вигідно працювати багатьом контррозвідкам, наприклад, розвідка із Заходу зустрічається зі своєю агентурою зі Сходу!.. Тут комфортно - приїхали, без візи, зустрілися, не треба відмітку у паспорт ставити, провели свою роботу... І навіть не проти України! Але на території України!", - додав він.
На його думку, "СБУ потрібно позбавити функції так званої боротьби з корупцією, потрібно створити незалежний орган [...], але ті, за ким це рішення, бояться цього".
Скіпальський вважає, що сьогодні Службі безпеки не вистачає справжніх професіоналів.
"Мені прикро, що навіть мої особисті друзі перетворюються в таких собі "холуйських хлопчиків", які пригнулися із-за того, аби утриматися на тих посадах, вони готові проводити незаконні оперативні заходи навіть проти своїх колег", - сказав він.
Екс-заступник голови СБУ висловив жаль, що кожен президент України в кадровій політиці керується принципами особистої відданості.
"Кожен президент підбирав для себе голову СБУ не за професійними якостями, а за принципом особистої відданості. А це - особиста зацікавленість.. Тоді Хорошковський заявляє у "Комсомольській правді" таке, що повинне сподобатися Путіну, Медведєву, Януковичу. А не те, що потрібно почути його підлеглим, які повинні сформувати себе як патріоти України", - сказав Скіпальський.
Він наголосив, що СБУ не повинна брати участь у партійних рухах і в боротьбі за владу, а також "сприяти тим політичним партіям, тим політичним лідерам, які їх призначають".
Скіпальський порівняв механізм СБУ з конем, який на рівні підсвідомості і кадрового забезпечення продовжує харчуватися тією ж морквою, що й ФСБ та КДБ Білорусі.
"Що стосується вершника, який керує цим конем, то пан Хорошковський, на жаль, сплутав, куди кінь повинен їхати. Україна інтегрується в Європу, в світ", - сказав він