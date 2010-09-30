Янукович заснував літературний конкурс для школярів і студентів

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Указ № 928/2010 ”Про Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка".

Відповідний документ оприлюднено на офіційному сайті глави держави.

Як зазначається в указі, конкурс започатковано з метою піднесення престижу української мови і літератури у молодого покоління, стимулювання учнівської та студентської молоді до вивчення рідної мови, підвищення рівня загальної мовної культури та в рамках підготовки до відзначення у 2014 році 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка.

Визначено, що конкурс є щорічним загальнонаціональним заходом, спрямованим на підвищення рівня знань з української мови і літератури, рідних мов і літератур, виховання у молодого покоління любові до мов Українського народу, забезпечення їх всебічного розвитку.

Згідно з документом, починаючи з 2011 року переможці Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка відзначатимуться стипендіями Президента України. Передбачено 39 таких стипендій щороку.

Цим указом Кабінету міністрів України доручено забезпечити розробку та затвердження Положення про Конкурс та у тримісячний строк внести на затвердження проект Положення про порядок призначення стипендій Президента України переможцям. Також уряд має передбачати під час доопрацювання проекту Закону про Державний бюджет України на 2011 рік та підготовки проектів законів про Державний бюджет України на наступні роки кошти, необхідні для організації та проведення Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка та виплати стипендій переможцям.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.