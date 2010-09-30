УНП: влада масово завозить до Криму "членів виборчкомів" і "виборців"

У кримській організації Української народної партії заявляють, що під вибори в АРК масово завозяться електорат зі східних областей України.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі Кримської організації УНП, такого висновку дійшов голова осередку УНП Олег ФОМУШКІН, коментуючи ситуацію в смт Лівадія (Велика Ялта), де “члени виборчої комісії, завезені з Макіївки, з метою стати «кримськими» напередодні висування їхніх кандидатур для участі в роботі виборчкому, в 2-денний термін прописалися на території сільради, причому сім з них - в одному помешканні”.

За словами голови Кримської організації УНП, «в Криму «партія влади», сформувавши територіальні виборчі комісії «під себе», заодно готує собі потрібний електорат: масово завозить «макіївських» і «донецьких» та оперативно прописує їх в автономії».

Також, як припустив О.ФОМУШКІН, влада готує ліквідацію селищних рад в Криму. Експериментальною територією, за його словами, може стати Велика Алушта.

«Причина цього та ж сама, що в Києві та Харкові - райради заважають повному захопленню влади макіївськими представниками Партії регіонів, - зазначив голова Кримської організації УНП. - До того ж, ліквідація складної системи місцевої влади полегшить процес захоплення земель».

Він прогнозує, що, «для того, щоб кримчани не обвинуватили «партію влади» у порушенні виборчих прав громадян, ради планується, скоріш за все, прибрати одразу після виборів».