Литвин: покажіть мені людей, які приймуть таке рішення

Дострокових виборів Президента і Верховної Ради України, проведення яких вимагає опозиція, не буде.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН журналістам у Ялті, відповідаючи на запитання, чи можливі дострокові вибори у зв`язку з рішенням Конституційного Суду про відміну політреформи-2004.

«Покажіть мені людей, які приймуть таке рішення, тому я відповідаю - ні, це неможливо», - сказав спікер парламенту.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що сьогоднішнє рішення Конституційного Суду вимагає проведення дострокових виборів Президента і Верховної Ради.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, рішення КС, “яке прийняте за сценарієм Віктора ЯНУКОВИЧА”, є узурпацією державної влади.

Лідер БЮТ зазначила, що є очевидним, що Президент України, парламент, уряд, Конституційний Суд і всі інші представники влади обиралися за іншою Конституцією, якою сьогодні знехтували. Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що ці гілки влади не наділялися від народу тим обсягом влади, який собі привласнили цим рішенням Конституційного Суду.

«І тому висновок може бути тільки один: Президент, парламент, всі вони мають бути тепер переобрані на негайних президентських і парламентських виборах, які треба провести під дієвим моніторингом демократичної світової спільноти», - зазначила Ю.ТИМОШЕНКО.