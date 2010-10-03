Януковичу підкинули ідею - з таким Президентом ВР можна «урізати»

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО вважає, що за умови президентсько-парламентської форми правління немає сенсу тримати парламент у складі 450 депутатів, їхню кількість можна скоротити до 300 осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час робочої поїздки у Черкаську область.

За словами М.ТОМЕНКА, якщо віднині президентсько-парламентська країна є фактом, який неможливо змінити, то існуючий парламент повинен бути достроково розпущений.

"А новий парламент з такими суттєвими обмеженнями повноважень варто значно скоротити. Я не бачу жодних підстав за таких обставин обирати 450 депутатів, і потрібно у відповідності до рішення референдуму 1999 року нарешті скоротити депутатський корпус до 300 депутатів", - додав М.ТОМЕНКО.

На думку віце-спікера, більше того, за таких умов варто подумати і про обмеження депутатської недоторканності.

За його словами, протиснуте владою рішення Конституційного Суду про скасування політреформи-2004 року можна порівняти "з Конституцією навпаки". М.ТОМЕНКО наголосив, що завжди був прихильником внесення змін до Основного Закону, але це має відбуватися шляхом, передбаченим самою Конституцією.

"Внесення змін до Конституції має відбуватися через залучення фахівців та експертів та ухвалення відповідного рішення Верховною Радою. Внесення змін до Конституції не повинно стосуватися боротьби повноважень, а повинні стосуватися захисту людей", - сказав віце-спікер.

Він зауважив, що, згідно з даними соціологічних досліджень та експертних опитувань, невідкладно необхідно внести зміни до розділу Конституції щодо повноважень органів місцевого самоврядування, аби "регіонами не керували київські намісники".

За словами М.ТОМЕНКА, також треба змінити розділ, що стосується діяльності правоохоронних органів. "Сьогодні місцева влада проводить виборчу кампанію, взявши собі на озброєння податкову міліцію та правоохоронні органи, щоб залякати людей", - додав він.

М.ТОМЕНКО переконаний у необхідності внесення саме цих положень Основного Закону, а не те, що змінили, "надавши Україні Конституцію навпаки".

Як повідомляв УНІАН, 1 жовтня Конституційний Суд України визнав таким, що не відповідає Конституції України, Закон «Про внесення змін до Конституції України» від 8 грудня 2004 року №2222-IV у зв’язку з порушенням процедури його розгляду та прийняття. Конституційний Суд України поновив чинність Конституції 1996 року та звернувся до органів державної влади з вимогою невідкладно привести українське законодавство у відповідність до Основного Закону.