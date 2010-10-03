42-й Президент США Білл КЛІНТОН заявляє, що 20 років тому пройшов тест на ВІЛ/СНІД.

Про це він сказав в неділю у Києві, виступаючи під час акції «Битва за майбутнє», присвяченої боротьбі зі СНІДом, передає кореспондент УНІАН

«Я би хотів сказати, чому ми тут зібралися. Тут ті, хто пройшли тестування на ВІЛ/СНІД», - повідомив Б.КЛІНТОН.

Він зазначив, що вже давно займається цією проблемою. Зокрема, за його словами, ще 8 років тому в усьому світі багато людей помирали від СНІДу, бо не було ліків для бідних країн та навіть для країн з середніми доходами.

«На той час, все, що ми могли зробити, це просто зібрати кошти. Отже, я почав думати, як ми можемо змінити підхід до лікування всіх тих, хто має цю проблему по всьому світу», - сказав Б.КЛІНТОН.

Він наголосив, що в рамках боротьби зі СНІДом були знижені ціни на найважливіші препарати від хвороби з 500 доларів до менш ніж 100 доларів, а для дітей – з 600 доларів до 60.

Сьогодні на Михайлівській площі в Києві відбулася акція «Битва за майбутнє», присвячена боротьбі зі СНІДом. Вона була організована Фондом АнтиСНІД Олени ПІНЧУК. В акції взяли участь майже 3 тисячі осіб, переважно молодого віку. Також в ній були задіяні відомі українські артисти.