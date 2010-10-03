З кабміну Азарова «попросять» двох віце-прем'єрів

Структура Кабінету міністрів України найближчим часом буде змінена відповідно до норм Конституції 1996 року.

Про це в ефірі телеканалу ICTV повідомив міністр юстиції Олександр ЛАВРИНОВИЧ.

«Найближчим часом структура повністю відповідатиме Конституції», - сказав О.ЛАВРИНОВИЧ.

Він припустив, що, зокрема, буде скорочено кількість віце-прем`єр-міністрів, проте це, на його думку, негативно не позначиться на роботі уряду.

«Переформатування складу уряду не буде драматичним і не впливатиме на роботу коаліції», - зазначив О.ЛАВРИНОВИЧ.

Міністр юстиції заявив про доцільність поєднання в деяких сферах посад міністрів і віце-прем`єрів, як це практикується у низці європейських країн.

Довідка УНІАН. На сьогодні в Кабінеті міністрів працюють 1 перший віце-прем`єр і 5 віце-прем`єрів. Згідно Конституції 1996 року в Кабміні повинні працювати 1 перший віце-прем`єр і 3 віце-прем`єри.