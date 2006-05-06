Блок «Наша Україна» веде переговори з Партією регіонів про створення коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні сказав прем`єр-міністр України Юрій ЄХАНУРОВ в Українському Державному медико-соціальному центрі ветеранів війни, що в селі Циблі на Київщині.

«Переговори ведуться з усіма. Я особисто зустрічався двічі з паном ЯНУКОВИЧЕМ і поставив питання його переговорів з Президентом», - сказав Ю.ЄХАНУРОВ.

За його словами, це непрості питання, які починаються з питань, пов’язаних з євроатлантичною інтеграцією, проблемами СНД и ЄЕП, питаннями федералізації та мови, питаннями, пов’язаними з відносинами власності.

«Це той же самий перелік питань, який ми задаємо всім політичним силам», - сказав Ю.ЄХАНУРОВ.

На його думку, 14-16 травня буде готовий проект коаліційної угоди, який влаштовує «Нашу Україну». Він повідомив, що робочі групи блоку намагаються максимально враховувати пропозиції інших політичних сил. «З цим документом ми вийдемо і будемо намагатися домовлятися з іншими політичними силами – з усіма», - сказав Ю.ЄХАНУРОВ.

Як повідомляв УНІАН, 5 травня лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що його партія веде з “Нашою Україною” переговори про створення коаліції з “Нашою Україною”.

Водночас 10 травня “Наша Україна” підписала з БЮТ та СПУ протокол щодо формування Коаліції демократичних сил.