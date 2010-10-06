Сьогодні опозиції дадуть «трохи почудити» у ВР

У середу у Верховній Раді востаннє відбудеться день опозиції, коли порядок денний формується представниками парламентської меншості. Фракції БЮТ та НУ-НС планують створити Тимчасову слідчу комісію, що вивчатиме питання відповідності Основному закону рішення Конституційного Суду про скасування політреформи 2004 року. Тим часом, провладна більшість цю ідею не підтримує, натомість планує щонайшвидше ухвалити новий регламент роботи Верховної Ради, в якому вже не буде дня для розгляду законопроектів від представників опозиції.

У Верховній Раді вже напрацьовано проект нового регламенту, що відповідатиме нормам Конституції 1996 року, яка не передбачає створення коаліції та формалізації поняття опозиція. Відтак, фракції Блоку Юлії Тимошенко та Наша Україна-Народна Самооборона планують скористатися останнім днем опозиції в українському парламенті, повідомив Радіо Свобода народний депутат від БЮТ Андрій Шкіль.

«Це буде останній день опозиції. На четвер вже поставили на голосування по новому регламенту, який позбавить опозицію права на будь-які дії у парламенті. Ми скористаємося цією середою і першим питанням має стояти питання щодо утворення Тимчасової слідчої комісії депутатської, яка буде розслідувати події, які ми називаємо протиконституційним заколотом, що мали місце у Конституційному суді», – каже опозиціонер.

За словами Андрія Шкіля, проект нового регламенту депутатам ще не роздали. Виходячи з цього, він робить висновок, що більшість може бути ще не готовою до його розгляду і ухвалення. Втім, представник опозиції вважає, що провладні фракції документ не пізніше наступного пленарного тижня, все ж, ухвалять.

Народний депутат від Партії регіонів Михайло Чечетов запевнив Радіо Свобода, що доти, доки не буде ухвалено новий регламент, робота парламенту відбуватиметься за старими правилами. Водночас, він висловив сумнів щодо можливості створення Тимчасової слідчої комісії з питання скасування політреформи 2004 року.

«Ми дамо їм завтра провести день опозиції. Нехай вони там почудять трішки. А потім внесемо зміни до регламенту, згідно з Конституцією, а там вже нема коаліції. Там вже будуть зовсім нові правила гри. Щоб комісія працювала, потрібно, щоб кожна фракція дала своїх представників. Ми не хочемо бути посміховиськом на весь світ, тому ніякої такої комісії не буде», – наголосив регіонал.

Для створення Тимчасової слідчої комісії народним депутатам необхідно зібрати 150 голосів. Опозиційні фракції мають таку кількість. Утім, робота такої комісії та імплементація її рішень значною мірою буде залежати від більшості та нового регламенту роботи Верховної Ради.