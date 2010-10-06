ВР створила ТСК, яка «клеїтиме» законодавство і Конституцію 1996 року

Верховна Рада України ухвалила постанову “Про забезпечення виконання Рішення Конституційного Суду України від 30 вересня 2010 року № 20-рп/2010 щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України “Про внесення змін до Конституції України від 8 грудня 2004 року № 2222-IV”.

Як передає кореспондент УНІАН, за проголосувало 260 із 426 народних депутатів України, зареєстрованих в сесійній залі.

Постановою передбачено доручити комітетам Верховної Ради України протягом місяця проаналізувати прийняті Верховною Радою України з 1 січня 2006 року закони та інші нормативно-правові акти на предмет їх відповідності положенням Конституції України в редакції, що існувала до внесення до неї змін Законом України «Про внесення змін до Конституції України» від 8 грудня 2004 року, та внести пропозиції щодо приведення законів та інших нормативно-правових актів у відповідність до Конституції України від 28 червня 1996 року.

Також відповідно до постанови створено Тимчасову спеціальну комісію Верховної Ради України (з правами головного комітету Верховної Ради України) для підготовки пропозицій щодо змін до чинного законодавства у зв’язку з прийняттям КС. Вона має невідкладно підготувати проекти рішень Верховної Ради, що випливають із Рішення Конституційного Суду України від 30 вересня 2010 року.

Крім того, у постанові передбачено, що “у разі необхідності” ТСК має підготувати проект звернення Верховної Ради України до Конституційного Суду України щодо роз’яснення виконання зазначеного Рішення.

Встановлено, що до складу Тимчасової спеціальної комісії входять 12 народних депутатів України. Головою ТСК обрано першого заступника голови Верховної Ради України Адама МАРТИНЮКА (фракція Комуністичної партії України), заступником голови ТСК - народного депутата України Дмитра ШПЕНОВА (фракція Партії регіонів).

До складу Тимчасової слідчої комісії також увійшли народні депутати: Юрій ВОРОПАЄВ (фракція Партія регіонів); Валерій КАМЧАТНИЙ (група «Реформи заради майбутнього»), Руслан КНЯЗЕВИЧ (фракція Блоку "Наша Україна – Народна самооборона"), Валентин МАТВЄЄВ (фракція Комуністичної партії України), Юрій МІРОШНИЧЕНКО (фракція Партія регіонів), Сергій ПАВЛЕНКО (фракція “Блок Литвина”), Валерій ПИСАРЕНКО (позафракційний); Володимир СТРЕТОВИЧ (фракція НУ-НС ).

Фракція БЮТ не запропонувала свої кандидатури до складу комісії.

ТСК працюватиме шість місяців з дня прийняття цієї постанови.

Звіт комісії про виконану роботу передбачено заслухати на пленарному засіданні Верховної Ради України не пізніше шести місяці з дня прийняття цієї постанови.